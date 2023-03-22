Хайди Клум снялась в прозрачной кофте без бюстгальтера

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенных нарядах для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

49-летняя знаменитость позировала для двух вариантов обложки глянца, на одном из которых предстала в юбке молочного оттенка из струящейся ткани и прозрачной кофте. При этом видно, что она не надела бюстгальтер.

На втором кадре Клум оказалась в бежевом наряде, состоящем из укороченного пиджака с объемными плечами и люверсами на бортах, надетого на голое тело, и трусов с завышенной талией. При этом она распустила волосы, уложив их волнами и сделала нюдовый макияж.

Lenta.ru