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1 час назад

Хайди Клум снялась для глянца в прозрачной кофте без бюстгальтера

Lenta.ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенных нарядах для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хайди Клум снялась в прозрачной кофте без бюстгальтера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

49-летняя знаменитость позировала для двух вариантов обложки глянца, на одном из которых предстала в юбке молочного оттенка из струящейся ткани и прозрачной кофте. При этом видно, что она не надела бюстгальтер.

На втором кадре Клум оказалась в бежевом наряде, состоящем из укороченного пиджака с объемными плечами и люверсами на бортах, надетого на голое тело, и трусов с завышенной талией. При этом она распустила волосы, уложив их волнами и сделала нюдовый макияж.

Lenta.ru

«Мне нравится, что в модельном бизнесе стало больше разнообразия. В прежние времена все манекенщицы выглядели одинаково: у них был одинаковый рост, одинаковые худощавые тела, одинаковые волосы. Сегодня представлено множество различных типажей», — рассказала звезда в интервью изданию.

Мода,Хайди Клум,
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