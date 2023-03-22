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1 час назад

4 безвкусные ошибки, которые допускают женщины после 40

Мира Маркина

Большинству женщин хочется выглядеть стильно в любом возрасте – и в 20, и в 40 лет. Однако важно помнить: вещи, которые подчеркивают достоинства внешности в юном возрасте, могут сыграть злую шутку с женщинами, которые уже отпраздновали 40-летие. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

4 безвкусные ошибки, которые допускают женщины после 40
Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"

Мини-юбки

Unsplash

Если вы можете похвастаться стройными ногами, не стоит только из-за цифр в паспорте облачаться исключительно в юбки ниже колена. Однако, отдавая предпочтение коротким юбкам, важно также знать меру: экстремально короткие модели на зрелой женщине могут выглядеть вульгарно. Особенно, если юбка выполнена из кожаного материала.

Джинсы с низкой талией

Unsplash

Тренд из 00-х триумфально вернулся на подиумы и вновь завоевал расположение модниц по всему миру. Однако джинсы и брюки с низкой посадкой так или иначе добавляют образу легкомысленности, что вызывает диссонанс, если женщине уже за 40. Лучше выбирать модели с высокой посадкой, тем более, что они не теряют своей актуальности с годами.

Рюши и кружева

Unsplash

В наряде, украшенном рюшами и кружевами, мы можем представить юную студентку, но уж точно не взрослую серьезную женщину. В 40 лет следует отдавать предпочтение элегантности, а не игривости, если вы намерены произвести хорошее впечатление на окружающих.

Почему одни в 40 лет выглядят как бабушки, а другие как девочки

Пестрые принты

Unsplash

Анималистичные принты вновь на пике популярности, но добавлять их в свой образ нужно точечно. К примеру, если у вас леопардовый шарф, остальные элементы "лука" должны быть спокойные и сдержанные. В противном случае, ваш наряд будет выглядеть вычурно и даже смешно.

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