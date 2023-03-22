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1 час назад

Хайди Клум вышла в свет с сумкой-аквариумом

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум появилась на публике с сумкой-аквариумом. Об этом сообщает Daily Mail.

Хайди Клум вышла в свет с сумкой-аквариумом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В минувший вторник, 21 марта, в Goya Studios в Лос-Анджелесе состоялась церемонии вручения наград премии Fashion Trust US Awards. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Хайди Клум.

49-летняя супермодель вышла в свет в платье на одно плечо с эффектом жидкого металла. Его дополнили босоножки на шпильке и необычный аксессуар — сумка, выполненная в виде круглого аквариума с золотой рыбкой.

Газета.Ru

За образ Хайди Клум отвечал американский бренд Kate Barton.

На премии также были замечены Деми Мур с дочерью Скаут Уиллис, Оливия Уайлд, Алессандра Амбросио, Лоу Роуч, Кейт Бекинсейл, Мария Шарапова, Пэрис Джексон, Люси Хейл, Эшли Бенсон, Зои Дойч, Кирнан Шипка и другие звезды.

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