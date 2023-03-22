Кейт Бекинсейл появилась на публике в "голом" платье

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл стала гостьей церемонии вручения наград премии Fashion Trust US Awards, которая прошла в Goya Studios в Лос-Анджелесе.

Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

49-летняя Кейт Бекинсейл пришла на церемонию в прозрачном макси-платье, обильно расшитом серебристыми пайетками.

Актриса дополнила образ массивным колье с бриллиантами и изумрудами, и сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Газета.Ru