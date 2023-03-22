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27 минут назад

Кейт Бекинсейл появилась на публике в "голом" платье

Газета.Ru

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл стала гостьей церемонии вручения наград премии Fashion Trust US Awards, которая прошла в Goya Studios в Лос-Анджелесе.

Кейт Бекинсейл появилась на публике в "голом" платье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

49-летняя Кейт Бекинсейл пришла на церемонию в прозрачном макси-платье, обильно расшитом серебристыми пайетками.

Актриса дополнила образ массивным колье с бриллиантами и изумрудами, и сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Газета.Ru

Премия Fashion Trust US организована некоммерческой организацией, которая занимается "поиском, финансированием и развитием молодых дизайнерских талантов с целью помочь им превратить свой лейбл в процветающий мировой бренд".

В этом году гостями мероприятия стали такие звезды, как Оливия Уайлд, Алессандра Амбросио, Лоу Роуч, Мария Шарапова, Пэрис Джексон, Люси Хейл, Эшли Бенсон, Деми Мур и другие.

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