Россиянам назвали три признака идеального платья

Редакторы marieclaire.ru составили список из трёх советов, с помощью которых можно выбрать идеальное платье на любые случаи жизни.

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Во-первых, нужно определить фасон. Сейчас в моде немало вариантов, которые были популярны 20-30 лет назад.

Присмотреться стоит к разным вариантам: рукавам разной длины, приталенным моделям или свободным. Однако универсальным станет модель с минимумом деталей.

Также нужно определить длину, более универсальными окажутся мини и миди. Можно выбрать и макси-платья, однако они менее практичные в плохую погоду, особенно зимой.

Также стоит обратить внимание на цвет. Базовые – это белый, чёрный или нюд. Однако стоит присмотреться и к более сложным оттенкам – глубокому синему или зелёному.