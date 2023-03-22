Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали три признака идеального платья, которое можно носить не снимая

runews24.ru

Редакторы marieclaire.ru составили список из трёх советов, с помощью которых можно выбрать идеальное платье на любые случаи жизни.

Россиянам назвали три признака идеального платья
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Во-первых, нужно определить фасон. Сейчас в моде немало вариантов, которые были популярны 20-30 лет назад.

Присмотреться стоит к разным вариантам: рукавам разной длины, приталенным моделям или свободным. Однако универсальным станет модель с минимумом деталей.

Также нужно определить длину, более универсальными окажутся мини и миди. Можно выбрать и макси-платья, однако они менее практичные в плохую погоду, особенно зимой.

Также стоит обратить внимание на цвет. Базовые – это белый, чёрный или нюд. Однако стоит присмотреться и к более сложным оттенкам – глубокому синему или зелёному.

Главное, нужно помнить о том, какие цвета есть уже в гардеробе, чтобы их можно было сочетать с новой покупкой.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий