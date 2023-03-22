Бибер в образе чирлидерши снялась в рекламной кампании бренда FILA

Хейли Бабер появилась на рекламных плакатах с волосами, заплетенными в две косички, в короткой синей юбке в складку, красном бра и алом свитшоте, накинутом на плечи. Также подборке снимков она появилась в коротком красном свитшоте и бежевых брюках карго и длинной черной толстовке, в комплект к которой идут белые кроссовки, носки и трусы.