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1 час назад

Хейли Бибер в образе чирлидерши снялась в рекламной кампании бренда FILA

Газета.Ru

Модель Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании спортивного бренда FILA, снявшись в образе чирлидерши. Об этом сообщает Daily Mail.

Бибер в образе чирлидерши снялась в рекламной кампании бренда FILA
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хейли Бабер появилась на рекламных плакатах с волосами, заплетенными в две косички, в короткой синей юбке в складку, красном бра и алом свитшоте, накинутом на плечи. Также подборке снимков она появилась в коротком красном свитшоте и бежевых брюках карго и длинной черной толстовке, в комплект к которой идут белые кроссовки, носки и трусы.

Это вторая часть рекламной кампании FILA, запушенной в октябре 2022 года — в основу коллекции легла эстетика 90-х годов, а вдохновлена она была собственным стилем 26-летней Хейли Бибер, «всегда безупречным, всегда непринужденным», как утверждают в бренде.

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