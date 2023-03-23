Эксперт назвала три правила по подбору цветов в одежде

Тренды последних сезонов – это отсутствие строгих правил по сочетанию цветов. Но если человек плохо чувствует цвета, то есть несколько правил, которых стоит придерживаться, рассказала модный эксперт Lamoda Полина Федотова.

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«Не стоит использовать больше трех цветов в одном образе, особенно ярких и контрастных. Исключение составляют цвета-ахроматы (черный, белый, серый) – они могут разбавить яркие цвета в комплекте», – отметила эксперт.

Тем, кто боится создавать яркие образы, стилист посоветовала начать с аксессуаров. Например, добавить туфли или сумку. Также можно попробовать более приглушенные оттенки понравившихся цветов.

Полина Федотова добавила, что нужно обращать внимание на то, как цвета сочетаются с вашей кожей и внешностью. Те оттенки, которые делают лицо бледным и блеклым, лучше не надевать.

Также важно уделять внимание фасонам. Федотова отметила, что каким бы красивым ни был цвет, если вещь выглядит неактуальной, то цвет ее не спасет. Кроме того, нужно тренировать насмотренность в цвете.