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5 минут назад

Эксперт назвала три правила по подбору цветов в одежде

РИА "ФедералПресс"

Тренды последних сезонов – это отсутствие строгих правил по сочетанию цветов. Но если человек плохо чувствует цвета, то есть несколько правил, которых стоит придерживаться, рассказала модный эксперт Lamoda Полина Федотова.

Эксперт назвала три правила по подбору цветов в одежде
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не стоит использовать больше трех цветов в одном образе, особенно ярких и контрастных. Исключение составляют цвета-ахроматы (черный, белый, серый) – они могут разбавить яркие цвета в комплекте», – отметила эксперт.

Тем, кто боится создавать яркие образы, стилист посоветовала начать с аксессуаров. Например, добавить туфли или сумку. Также можно попробовать более приглушенные оттенки понравившихся цветов.

Полина Федотова добавила, что нужно обращать внимание на то, как цвета сочетаются с вашей кожей и внешностью. Те оттенки, которые делают лицо бледным и блеклым, лучше не надевать.

Также важно уделять внимание фасонам. Федотова отметила, что каким бы красивым ни был цвет, если вещь выглядит неактуальной, то цвет ее не спасет. Кроме того, нужно тренировать насмотренность в цвете.

Главное, отмечает эксперт, – экспериментировать, так как только на практике вы сможете понять, как управлять цветами, передают «Известия».

Мода,Полина Федотова,
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