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3 часа назад

Дженнифер Лопес в партнерстве с Revolve выпустила линейку женской обуви

runews24.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес покорила фанатов голосом и актерским мастерством. Теперь знаменитость хочет внести свой вклад в производство обуви для женщин.

Дженнифер Лопес выпустила линейку женской обуви
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошедшие выходные в Беверли Хилз состоялось мероприятие, приуроченное к запуску линейки обуви от Revolve в партнерстве с Дженнифер Лопес. Демонстрация коллекции прошла в частном доме, где женская обувь была выставлена на колонны, украшенные белыми розами.

Присутствовавшая на мероприятии Джей Ло отметила, что при дизайне будущей коллекции в первую очередь думала о том, как придать ей уверенность и сексуальность.

«Вы также можете увидеть историю и влияние. Например, 60-е и 70-е с современным чутьем», - добавила актриса.

К слову, Дженнифер стала также лицом рекламной кампании новой коллекции. Ранее она уже демонстрировала пару туфель от Revolve, снявшись для рекламы в черном сверкающем боди и сетчатой юбке с разрезом.

runews24.ru

На ногах знаменитости красовались черные босоножки, отделанные мехом. На другом кадре Дженнифер представила сверкающие босоножки на высокой платформе и каблуках.

Мода,Дженнифер Лопес,
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