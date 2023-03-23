Энистон появилась на публике в платье выше колен и на шпильках

Ранее Энистон рассказала, что Сэндлеру никогда не нравились ее бойфренды. «Если я и получаю от него какие-то вопросы, то про то, что я делаю в отношениях и кого выбираю. Он часто смеется над этим, но я не обижаюсь. Но несмотря на все его шутки, я очень люблю заботиться о нем. Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя», — поделилась она в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».