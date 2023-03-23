Стилист посоветовал россиянкам избавиться от трех вещей

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей. По его словам, данные изделия являются устаревшими.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на кроссовки.