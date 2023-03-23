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38 минут назад

Стилист Лисовец посоветовал россиянкам избавиться от трех вещей в гардеробе

Lenta.ru

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Стилист посоветовал россиянкам избавиться от трех вещей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей. По его словам, данные изделия являются устаревшими.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на кроссовки.

«Также стоит оставить кроссовки только для прогулок и занятий спортом. Возвращается женственность, мода на каблуки», — отметил он.

Мода,Влад Лисовец,
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