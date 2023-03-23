Певица SZA позировала в нижнем белье для рекламы Skims

Исполнительница SZA снялась в рекламной кампании Fits Everybody бренда Ким Кардашьян Skims. Об этом пишет People.
Певица позировала в четырех фирменных образах бренда, включая боди с квадратным вырезом, топ-бандо и демисезонный бюстгальтер без подкладки в коричневом и черном цветах с соответствующим по цвету низом.
В качестве аксессуаров использовались золотые ожерелья и кольца.
"Я очень рада принять участие в последней кампании Skims по продаже нижнего белья Fits Everybody и присоединиться к бренду, который стремится к тому, чтобы женщины чувствовали себя комфортно и сексуально", - сказала SZA.
Ким Кардашьян, соучредитель и креативный директор Skims, поблагодарила ее за участие в кампании: "Честность, уверенность и динамичная энергия SZA не имеют себе равных. Она действительно женщина момента, и для меня большая честь, что она появилась в последней кампании Skims".
SZA присоединилась к множеству знаменитостей, которые снимались для бренда Кардашьян, включая Снуп Дога, Брук Шилдс, Тайру Бэнкс, Хайди Клум и другим.