Певица SZA позировала в нижнем белье для рекламы Skims

Ким Кардашьян, соучредитель и креативный директор Skims, поблагодарила ее за участие в кампании: "Честность, уверенность и динамичная энергия SZA не имеют себе равных. Она действительно женщина момента, и для меня большая честь, что она появилась в последней кампании Skims".