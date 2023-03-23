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3 часа назад

Певица SZA позировала в нижнем белье для рекламы Skims

Газета.Ru

Исполнительница SZA снялась в рекламной кампании Fits Everybody бренда Ким Кардашьян Skims. Об этом пишет People.

Певица SZA позировала в нижнем белье для рекламы Skims
Фото: СоцсетиСоцсети

Певица позировала в четырех фирменных образах бренда, включая боди с квадратным вырезом, топ-бандо и демисезонный бюстгальтер без подкладки в коричневом и черном цветах с соответствующим по цвету низом.

В качестве аксессуаров использовались золотые ожерелья и кольца.

Газета.Ru

"Я очень рада принять участие в последней кампании Skims по продаже нижнего белья Fits Everybody и присоединиться к бренду, который стремится к тому, чтобы женщины чувствовали себя комфортно и сексуально", - сказала SZA.

Ким Кардашьян, соучредитель и креативный директор Skims, поблагодарила ее за участие в кампании: "Честность, уверенность и динамичная энергия SZA не имеют себе равных. Она действительно женщина момента, и для меня большая честь, что она появилась в последней кампании Skims".

SZA присоединилась к множеству знаменитостей, которые снимались для бренда Кардашьян, включая Снуп Дога, Брук Шилдс, Тайру Бэнкс, Хайди Клум и другим.

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