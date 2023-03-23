8 признаков, что пора срочно обновить гардероб

Полки ломятся от одежды, а шопинг кажется пустой тратой времени и денег?Возможно, на перемены вас вдохновят следующие восемь пунктов. Проверьте, не пора ли оперативно освежить гардероб.

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Вещи не радуют

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Мы давно уже не древние люди: у одежды в XXI веке гораздо больше функций, чем просто прикрывать нагое тело. Если ваш образ не имеет ничего общего с самовыражением и совершенно не приносит радости, пора отправиться на шопинг и вспомнить, каково это — с удовольствием носить что-то новенькое и чувствовать себя на высоте.

Давно не было обновок

В суете жизни бывает не до прогулок по магазинам, порой даже в Сети некогда выискивать стоящую вещь. Не беда, у владельцев сбалансированного гардероба в этом нужды нет: обязательно найдется наряд на все случаи жизни. Но даже самый безупречный гардероб нуждается в обновлении: вещи имеют свойство устаревать — не только физически, но и морально.

Изменилась фигура

Самая очевидная причина кардинально сменить наполнение платяного шкафа — изменение параметров фигуры. Попытку вновь влезть в старые джинсы не осуждаем, но если вы храните их долгие годы и все еще не можете надеть, то пора признать: ваше тело изменилось, и это нормально. Носите вещи, которые идут вам сейчас, а все, что пылится на вешалках и полках, отдайте нуждающимся или продайте.

Новый образ жизни

На удаленке вам едва ли пригодится пять юбок-карандашей, но вот если вы переходите на офисный режим, то прикупить как минимум одну не помешает. Не нужно тащить за собой гардероб из прошлой жизни. Подстройте его под себя, вместо того чтобы подстраиваться под него. В новую жизнь с новым гардеробом!

Нечего надеть

Фраза «нечего надеть» стала вашей мантрой, а каждый выход из дома превращается в головную боль? Это явный повод устроить полномасштабную ревизию вещей, а затем и закупку. Когда у вас появятся новая любимая одежда, проблема отпадет сама собой. Правда, иногда такой эффект порождает обратная ситуация: возможно, вещей слишком много, и надо бы заняться расхламлением.

Изменилась мода

Наверняка в вашем гардеробе помимо маленького черного платья есть множество представителей прошедших трендов. Качественные вещи могут сохранять товарный вид достаточно долго, но это не повод хранить их 20 лет в ожидании возвращения актуальности. Если большая часть гардероба годится разве что для ретровечеринки, пора разбавить коллекцию парой новых нарядов.

Стыдно выйти в люди

Если вам хочется провалится сквозь землю при каждой случайной встрече с давними знакомыми, это не дело. С причинами стыда нужно разобраться. Если неуверенность в себе возникает из-за образа, есть хорошая новость: причину дискомфорта легко устранить. Оправдания в виде отсутствия бюджета на одежду не принимаются: уверенность в себе дороже. А прекрасно себя чувствовать на людях можно даже в доступном базовом комплекте.

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