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2 часа назад

Названа лучшая обувь для женщин после 30 лет

Lenta.ru

Сертифицированный ортопед Наджва Джавед и старший директор по дизайну бренда LifeStride Даниэль Калиш назвали лучшую обувь для женщин после 30 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания Today.

Названа лучшая обувь для женщин после 30 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, в данном возрасте мышечная ткань и суставы начинают ослабевать. «Большая часть боли, которую испытывают женщины, связана с защемлением нервов, напряжением связок и большой нагрузкой на сухожилия», — пояснила Джавед и отметила, что у многих 30-летних женщин развивается плоскостопие.

В связи с этим специалист выделила слипоны, мокасины, туфли на танкетке и каблуке с небольшим уровнем наклона. Данный тип обуви немного приподнимают пятку, не оказывая сильного давления на пальцы. Вдобавок Джавед посоветовала присмотреться к спортивным моделям, сделанным под индивидуальные особенности стопы.

В свою очередь, Калиш заявил, что после 30 лет необходимо начать ходить в обуви, которая имеет полужесткую конструкцию. В подобном случае подойдут ботинки с пробковой стелькой, поскольку она может принять форму стопы. Кроме того, эксперт обратил внимание на ширину изделия. «Что происходит, если вы носите обувь с закрытыми носками: ваш палец не двигается внутри обуви, и он ударяется о носок, вызывая микротравму. Таким образом, ноготь может сломаться или вовсе оторваться», — объяснил Калиш.

В заключение Джавед призвала женщин не покупать обувь из лакированной кожи и ПВХ, поскольку она не пропускают воздух и вызывает сильное трение. Помимо прочего, медик предостерегла от выбора в пользу балеток и сандалий с очень тонкими ремешками. По ее мнению, они пережимают нервные окончания на ногах, вызывая апраксию.

В апреле 2022 года травматолог-ортопед Эшгин Рзаев назвал наиболее безопасными кеды, изготовленные по индивидуальному пошиву.

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