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2 часа назад

Стилист Татьяна Тимофеева рассказала, почему важно учиться шопингу

Daily Moscow

Созданные с помощью одежды образы влияют на восприятие человека, а правильно подобранные фактуры, формы, цвета и размеры формируют посыл и направляют его во внешний мир. Именно поэтому следует относиться к составлению гардероба более ответственно. Об этом в беседе с Daily Moscow рассказала стилист, основательница Школы Шопинга Татьяна Тимофеева.

Стилист рассказала, почему важно учиться шопингу
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

По словам специалиста, образ человека является его визитной карточкой, которая формирует первое впечатление у новых знакомых и собеседников. Умение красиво одеваться помогает чувствовать себя увереннее в любой ситуации: начиная с свидания и заканчивая деловой встречей.

Благодаря правильному шопингу за короткое время можно научиться выбирать правильную одежду, принты, обувь, аксессуары и органично сочетать их.

Тимофеева отметила, что чувство вкуса и красоты не является врожденным скиллом, это можно создать своими руками.

«Каждая из нас видела стильных женщин, за которыми хочется наблюдать, при этом далеко не все они были обладательницами стройной фигуры, носили люксовые вещи или могли похвастаться безупречным лицом» Татьяна Тимофеева Стилист

Стилист подчеркнула, что обучение шопингу поможет всем тем, кто по утрам тратит много времени на выбор идеального наряда, но в результате оказывается недоволен внешним видом, кто не умеет сочетать вещи, не любит долго ходить по магазинам, а также тем, кто стесняется своего отражения в зеркале.

Полное интервью со стилистом можно прочитать здесь.

Мода,Татьяна Тимофеева,
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