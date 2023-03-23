Ирина Шейк в "голом" платье снялась для Vogue

37-летняя супермодель позировала сразу для трех версий обложки журнала Vogue. На одной из них Ирина Шейк позировала в «голом» платье лежа в джунглях. Ей сделали яркий макияж, за который поклонники уже назвали модель «богиней джунглей». На других фото она позировала в облегающем платье с анималистичным принтом.

В прошлом месяце Ирина Шейк снялась для обложки Vogue España. В интервью она порассуждала о сексуальности. «Я думаю, что настоящая сексуальность исходит из уверенности в себе. Женщина, которая прекрасно себя чувствует в собственном теле, для меня всегда красива и привлекательна. Я настаиваю, что сексуальность не зависит от внешнего вида. Это не высокие каблуки и макияж, это уверенность в себе», — объяснила она.