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1 час назад

Ирина Шейк в "голом" платье и с макияжем "богини джунглей" снялась для Vogue

Газета.Ru

Российская модель Ирина Шейк опубликовала серию фотографий из новой фотосессии для мексиканского Vogue. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ирина Шейк в "голом" платье снялась для Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летняя супермодель позировала сразу для трех версий обложки журнала Vogue. На одной из них Ирина Шейк позировала в «голом» платье лежа в джунглях. Ей сделали яркий макияж, за который поклонники уже назвали модель «богиней джунглей». На других фото она позировала в облегающем платье с анималистичным принтом.

В прошлом месяце Ирина Шейк снялась для обложки Vogue España. В интервью она порассуждала о сексуальности. «Я думаю, что настоящая сексуальность исходит из уверенности в себе. Женщина, которая прекрасно себя чувствует в собственном теле, для меня всегда красива и привлекательна. Я настаиваю, что сексуальность не зависит от внешнего вида. Это не высокие каблуки и макияж, это уверенность в себе», — объяснила она.

Мода,Ирина Шейк,
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