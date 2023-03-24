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3 часа назад

Историк моды перечислил главные правила составления базового гардероба

Мослента

Главные правила составления базового гардероба перечислил в личном Telegram-канале историк моды Александр Васильев.

Историк моды перечислил главные правила составления базового гардероба
Фото: МослентаМослента

В первую очередь эксперт отметил, что базовый гардероб, несмотря на универсальность, для каждого человека подбирается индивидуально. Фешен-эксперт посоветовал перед покупкой вещей определиться с целями, обратив внимание на образ жизни и род деятельности человека.

Васильев призвал выбирать изделия мягких цветов и простого кроя. Немаловажны, по его словам, комфорт вещей и их качество. База подразумевает активное использование, поэтому стоит выбирать одежду, которая не будет доставлять неудобств и долго не придет в негодность.

Ранее стилист назвала способы сэкономить на весеннем гардеробе.

Мода,Александр Васильев,
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