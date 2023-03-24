Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
53 минуты назад

Какие белые кеды будут самыми модными весной 2023 года

runews24.ru

Белые кеды – это универсальная обувь, которая подходит почти к любому образу. При этом существует множество вариаций такой обуви.

Какие белые кеды будут самыми модными весной 2023 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы thevoicemag.ru составили список моделей белых кедов, которые будут самыми модными этой весной.

Первый вариант – это классические белые кеды, например – «конверсы». Они сделаны из ткани, в них удобно и не жарко.

Второй вариант – это высокие белые кеды. Они, как правило, тоже изготавливаются из ткани, но можно найти модели из кожи.

Также белые кеды бывают на толстой подошве. Они заметно вытягивают силуэт. Их можно сочетать с длинными джинсами или юбками, спортивными брюками или классическими.

Олдскульные белые кеды пришли из 90-х. Сейчас очень можно стало носить винтаж, поэтому такие кеды точно должны быть в гардеробе.

Кроме того, белые кеды могут быть не минималистичными, а иметь дизайн – нашивки, рисунки. Кеды можно даже самому раскрасить интересными деталями.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий