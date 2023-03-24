Какие белые кеды будут самыми модными весной 2023 года

Белые кеды – это универсальная обувь, которая подходит почти к любому образу. При этом существует множество вариаций такой обуви.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Редакторы thevoicemag.ru составили список моделей белых кедов, которые будут самыми модными этой весной.

Первый вариант – это классические белые кеды, например – «конверсы». Они сделаны из ткани, в них удобно и не жарко.

Второй вариант – это высокие белые кеды. Они, как правило, тоже изготавливаются из ткани, но можно найти модели из кожи.

Также белые кеды бывают на толстой подошве. Они заметно вытягивают силуэт. Их можно сочетать с длинными джинсами или юбками, спортивными брюками или классическими.

Олдскульные белые кеды пришли из 90-х. Сейчас очень можно стало носить винтаж, поэтому такие кеды точно должны быть в гардеробе.