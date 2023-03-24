Лучшая верхняя одежда для теплой погоды

Так неожиданно к нам пришла весна. Сейчас бы выйти прогуляться по набережной с подружкой, прокатиться на самокате, но вот незадача — что надеть, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть? Что в тренде в этом сезоне?
Каждый сезон появляется немало трендов, которые легко адаптировать под свой гардероб. Интересные варианты можно найти не только у именитых брендов, но и у молодых дизайнеров.
Стрижова Дарья подготовила для нас интересную подборку, основываясь на онлайн-маркетплейс Wildberries и онлайн-шоурумы.
Классика, которая никогда не выйдет из моды! Отлично подойдет для долгих весенних прогулок. А если вам хочется поэкспериментировать — есть огромный выбор всевозможных оттенков и тканей, из которых сейчас изготавливают эту верхнюю одежду.
Еще один материал, который в 2023 году можно будет носить с головы до ног — деним! Кожа к весне останется доминирующим материалом. А все потому, что кожа — это очень практичный и стильный материал, который уже успел стать классикой. Но на смену классической черной и коричневой коже придет окрашенная в самые неожиданные оттенки — обратите внимание на яркие розовые оттенки, зеленые и синие! В последнее время все чаще замечаю интересное сочетание кожи и другого материала. Думаю, что смотрится это довольно изысканно.
Классический жилет — это очень интересный и модный акцент, который способен собрать как деловой, так и вечерний образ. В тренде же модели со всевозможными завязками, прорезями и перемычками. Сложная геометрия подчеркивает плечи, а необычный крой создает вертикальные линии, которые зрительно вытягивают силуэт.
Существует много способов придать образу индивидуальности и сделать его интереснее. Один из вариантов — сочетать разные ткани, чтобы повысить градус стиля всему образу. Весной это особенно актуально, так как многослойность становится не просто трендом, а необходимостью.
Теплый жилет — это очень комфортная верхняя одежда, его можно носить в любую погоду и составлять с ним огромное количество образов.
Жилет из экокожи — это абсолютный модный фаворит 2023! И это неудивительно — функционал идентичный, зато доступных вариантов использования куда больше.
Мало какая вещь может быть столь же популярной и любимой, как кожаная куртка. Она способна за мгновение сделать наряд модным и подходит всем. Отличительная особенность модных моделей — это искусственно состаренный материал. Подобное мы видели еще у Balenciaga два года назад. На контрасте «кислотным» цветам набирает обороты и входит в моду готический тренд. Изначально толчок ему дал мрачноватый информационный фон, но дальше эстафету перенял сериал «Уэнсдей». Кожаная куртка – это самый трендовый атрибут верхней одежды для женщин, когда очень важно выглядеть стильно, оригинально и эффектно.