Лучшая верхняя одежда для теплой погоды

Так неожиданно к нам пришла весна. Сейчас бы выйти прогуляться по набережной с подружкой, прокатиться на самокате, но вот незадача — что надеть, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть? Что в тренде в этом сезоне?

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Каждый сезон появляется немало трендов, которые легко адаптировать под свой гардероб. Интересные варианты можно найти не только у именитых брендов, но и у молодых дизайнеров.

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Стрижова Дарья подготовила для нас интересную подборку, основываясь на онлайн-маркетплейс Wildberries и онлайн-шоурумы.

Тренч

Классика, которая никогда не выйдет из моды! Отлично подойдет для долгих весенних прогулок. А если вам хочется поэкспериментировать — есть огромный выбор всевозможных оттенков и тканей, из которых сейчас изготавливают эту верхнюю одежду.

Еще один материал, который в 2023 году можно будет носить с головы до ног — деним! Кожа к весне останется доминирующим материалом. А все потому, что кожа — это очень практичный и стильный материал, который уже успел стать классикой. Но на смену классической черной и коричневой коже придет окрашенная в самые неожиданные оттенки — обратите внимание на яркие розовые оттенки, зеленые и синие! В последнее время все чаще замечаю интересное сочетание кожи и другого материала. Думаю, что смотрится это довольно изысканно.

Жилет

Классический жилет — это очень интересный и модный акцент, который способен собрать как деловой, так и вечерний образ. В тренде же модели со всевозможными завязками, прорезями и перемычками. Сложная геометрия подчеркивает плечи, а необычный крой создает вертикальные линии, которые зрительно вытягивают силуэт.

Существует много способов придать образу индивидуальности и сделать его интереснее. Один из вариантов — сочетать разные ткани, чтобы повысить градус стиля всему образу. Весной это особенно актуально, так как многослойность становится не просто трендом, а необходимостью.

Теплый жилет — это очень комфортная верхняя одежда, его можно носить в любую погоду и составлять с ним огромное количество образов.

Жилет из экокожи — это абсолютный модный фаворит 2023! И это неудивительно — функционал идентичный, зато доступных вариантов использования куда больше.

Кожаная куртка