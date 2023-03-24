Стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов

«Все наоткрывали магазинов, но многие не справятся — как бизнес фэшн-ретейл должен рассчитываться на несколько лет. Везде продается абсолютно одно и то же: тренчи, костюмы, что-то базовое. У всех одинаковые съемки и одинаковый TikTok. При этом купить качественную белую футболку по цене Uniqlo или H&M нереально. В 12 Storeez она стоит 5600 рублей! Я просто обалдел», — заявил Карцев.