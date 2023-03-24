Назван самый модный принт этой весны

Главный законодатель мод всея Руси продолжает просвещать подписчиков в своем Telegram-канале.
Если вам надоели однотонные вещи и хочется разнообразить свои образы необычными узорами, тогда совет от Рогова будет вам как нельзя кстати.
Итак, по мнению стилиста, одним из главных трендов наступившей весны и предстоящего лета является змеиный принт. Александр отмечает, что особенно популярными будут кожаные предметы верхней одежды с таким узором: пальто, куртки и жакеты.
«Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!» — поделился в личном блоге Рогов.
Ну а мы всецело прислушиваемся к его рекомендациям и по традиции показываем, как модный прием используют звезды. В ношении «змеиной кожи» предлагаем поучиться у Ким Кардашьян и у самого Александра.
Выглядит стильно и дерзко! Тем более такой весенний тренд довольно символичен: все мы с наступлением весны любим греться на солнышке, как змейки. Так что теперь можно будет делать это еще более органично.