Назван самый модный принт этой весны

Главный законодатель мод всея Руси продолжает просвещать подписчиков в своем Telegram-канале.

Фото: Super.ru Super.ru

Если вам надоели однотонные вещи и хочется разнообразить свои образы необычными узорами, тогда совет от Рогова будет вам как нельзя кстати.

Итак, по мнению стилиста, одним из главных трендов наступившей весны и предстоящего лета является змеиный принт. Александр отмечает, что особенно популярными будут кожаные предметы верхней одежды с таким узором: пальто, куртки и жакеты.

«Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!» — поделился в личном блоге Рогов.

Ну а мы всецело прислушиваемся к его рекомендациям и по традиции показываем, как модный прием используют звезды. В ношении «змеиной кожи» предлагаем поучиться у Ким Кардашьян и у самого Александра.