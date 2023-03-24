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1 час назад

Назван самый модный принт этой весны

Super.ru

Главный законодатель мод всея Руси продолжает просвещать подписчиков в своем Telegram-канале.

Назван самый модный принт этой весны
Фото: Super.ruSuper.ru

Если вам надоели однотонные вещи и хочется разнообразить свои образы необычными узорами, тогда совет от Рогова будет вам как нельзя кстати.

Итак, по мнению стилиста, одним из главных трендов наступившей весны и предстоящего лета является змеиный принт. Александр отмечает, что особенно популярными будут кожаные предметы верхней одежды с таким узором: пальто, куртки и жакеты.

«Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!» — поделился в личном блоге Рогов.

Ну а мы всецело прислушиваемся к его рекомендациям и по традиции показываем, как модный прием используют звезды. В ношении «змеиной кожи» предлагаем поучиться у Ким Кардашьян и у самого Александра.

Выглядит стильно и дерзко! Тем более такой весенний тренд довольно символичен: все мы с наступлением весны любим греться на солнышке, как змейки. Так что теперь можно будет делать это еще более органично.

Мода,Ким Кардашьян,
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