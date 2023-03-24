Блогерша показала простой способ почистить белые кроссовки

Блогерша с никнеймом @mlovehdz_ показала простой способ почистить белые кроссовки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, избавить обувь от загрязнений и вернуть ей почти новый вид поможет раствор из двух ингредиентов. Так, следует смешать пищевую соду и средство для мытья посуды в горячей воде и оставить в ней испачканные изделия, посоветовала она.

«Я замачивала свои кроссовки примерно в течение дня», — отметила юзерша, добавив, что затем понадобится вручную почистить их жесткой щеткой и отправить в стирку.

Блогерша отметила, что использует данный способ один раз в три-пять месяцев на протяжении трех лет. «Я собираюсь сделать так, чтобы все эти кроссовки прослужили мне, пока не развалятся», — заключила она.