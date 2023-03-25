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2 часа назад

Стилист перечислил модные в этом сезоне аксессуары

Мослента

Модные аксессуары перечислил в личном блоге российский стилист Владислав Лисовец. Он призвал носить в этом сезоне объемные цветы и узкие галстуки.

Стилист перечислил модные в этом сезоне аксессуары
Фото: МослентаМослента

«И если банданы на шее и цветок на лацкане пиджака я ношу уже давно, то узкий кожаный галстук и шарф-ленту, который можно как завязать бантом, так и просто перевязать, предпочитаю носить несколько сезонов», — написал фешен-эксперт.

Лисовец призвал завязывать шарфы, платки, галстуки небрежно. По его словам, «во всем должна быть жизнь», поэтому с аксессуарами не следует обращаться с излишней аккуратностью.

Мода,
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