5 образов с джинсами на весну-2023

Джинсы — универсальная и базовая вещь в женском гардеробе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как составить с ними массу интересных образов, Вечерней Москве рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

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Запоминаем.

С платьем-рубашкой

Весной 2023 года на пике популярности будет образ, который сочетает в себе «два в одном». Достаньте из гардероба любимые джинсы с завышенной посадкой, подберите к ним актуальное платье-рубашку, а затем смело сочетайте два изделия в одном образе. Кто сказал, что нельзя объединить два тренда вместе и получить весьма интересное и нескучное решение? Только не забудьте использовать небольшую хитрость: чтобы ваш лук выглядел эффектнее, расстегните нижние пуговицы на платье примерно до пояса джинсов, чтобы оно небрежно развевалось при движении.

С длинным пальто

Когда весна только вступает в свои права, погода на улице может быть очень неоднозначной и капризной. Чтобы защититься от ее проделок и оставаться модной и красивой, обратите внимание на стильное пальто макси, с помощью которого можно создать интересный образ. Разумеется, под такую модель верхней одежды вам понадобятся джинсы свободного покроя. Подберите под них яркий свитер и пальто модного лавандового оттенка, а также сапоги-казаки белого цвета. В итоге вы получите очень горячий хит весенней моды — 2023.

С белой косухой

Косухи не теряют завоеванные позиции, напротив, они обрели второе дыхание в удачном тандеме с расклешенными моделями джинсов. Создать идеальный весенний лук очень просто. На смену универсальному, но слегка поднадоевшему черному цвету косухи пришел белоснежный вариант, который освежает образ и намекает на скорое приближение тепла и солнца. Итак, достаньте из своего гардероба расклешенные голубые джинсы, подберите под них футболку оверсайз и завершите свой образ байкерской белой курткой, не забыв надеть кепку. Такой образ смотрится очень стильно и соответствует всем канонам сегодняшней моды.

С бомбером и укороченным свитером

Шаг за шагом «оголяемся» и открываем некоторые части тела. В данном варианте речь идет об укороченной модели свитера молочного или бежевого цвета и джинсах средней посадки. Дуэт этих двух модных изделий презентует окружающим людям небольшую полоску живота, что и требуется показать, ведь данный тренд еще актуален. Сверху накиньте классический бомбер и завершите свой стиль белыми кроссовками. Обратите внимание, что в 2023 году они должны быть довольно массивными, поскольку мода на легкую и невесомую обувь постепенно уходит в прошлое, а громоздкие и заметные кроссовки почти отвоевали некогда потерянные позиции.

С высокими каблуками