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1 час назад

Бейонсе и Balmain выпустили кутюрную коллекцию «Renaissance»

Inc-News

Название товарная линейка получила по аналогии с последним альбомом 41-летней певицы.

Бейонсе и Balmain выпустили кутюрную коллекцию «Renaissance»
Фото: Inc-NewsInc-News

Бейонсе объединилась с французским модным домом Balmain, дав фанатам шанс поучаствовать в своеобразном модном приключении.

Артистка и бренд под творческим руководством Оливье Рустена объявили о выпуске «Renaissance» - коллекции, на создание которой в формате «высокой моды» их вдохновил одноимённый альбом 2022-го года.

По словам креативного директора, теперь он постоянно проигрывается у него в режиме повторения.

«День за днём я мечтаю и прорисовываю новые концепты, вдохновляясь «Renaissance» Бейонсе – альбомом, который постоянно звучит в моём доме, офисе, ателье и арендованном доме во время отпуска. Это постоянная «петля» в моей голове с тех пор, как он вышел в июле 2022-го», - рассказал Оливье.

«Нет плана, проекта или ожидания. У меня нет абсолютно никакой причины, чтобы посвящать так много времени этому рисованию, за исключением простого чистого удовольствия, которое я получаю от создания чего-то абсолютно нового, когда я перерабатываю её великолепное, наполненное радостью искусство в своё собственное».

Модели разряда haute couture в коллекции Beyoncé x Balmain напоминают «множественные взрывы фейерверка», складывающиеся в «африканские мотивы и сложные геометрические узоры». По словам Рустена, его сотрудничество с Бейонсе стало первым для французского модного дома взаимодействием людей с африканскими корнями и синтезом их творческих взглядов.

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