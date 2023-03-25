Бейонсе и Balmain выпустили кутюрную коллекцию «Renaissance»

«День за днём я мечтаю и прорисовываю новые концепты, вдохновляясь «Renaissance» Бейонсе – альбомом, который постоянно звучит в моём доме, офисе, ателье и арендованном доме во время отпуска. Это постоянная «петля» в моей голове с тех пор, как он вышел в июле 2022-го», - рассказал Оливье.



«Нет плана, проекта или ожидания. У меня нет абсолютно никакой причины, чтобы посвящать так много времени этому рисованию, за исключением простого чистого удовольствия, которое я получаю от создания чего-то абсолютно нового, когда я перерабатываю её великолепное, наполненное радостью искусство в своё собственное».