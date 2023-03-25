Бейонсе и Balmain выпустили кутюрную коллекцию «Renaissance»

Название товарная линейка получила по аналогии с последним альбомом 41-летней певицы.
Бейонсе объединилась с французским модным домом Balmain, дав фанатам шанс поучаствовать в своеобразном модном приключении.
Артистка и бренд под творческим руководством Оливье Рустена объявили о выпуске «Renaissance» - коллекции, на создание которой в формате «высокой моды» их вдохновил одноимённый альбом 2022-го года.
По словам креативного директора, теперь он постоянно проигрывается у него в режиме повторения.
«День за днём я мечтаю и прорисовываю новые концепты, вдохновляясь «Renaissance» Бейонсе – альбомом, который постоянно звучит в моём доме, офисе, ателье и арендованном доме во время отпуска. Это постоянная «петля» в моей голове с тех пор, как он вышел в июле 2022-го», - рассказал Оливье.
«Нет плана, проекта или ожидания. У меня нет абсолютно никакой причины, чтобы посвящать так много времени этому рисованию, за исключением простого чистого удовольствия, которое я получаю от создания чего-то абсолютно нового, когда я перерабатываю её великолепное, наполненное радостью искусство в своё собственное».
Модели разряда haute couture в коллекции Beyoncé x Balmain напоминают «множественные взрывы фейерверка», складывающиеся в «африканские мотивы и сложные геометрические узоры». По словам Рустена, его сотрудничество с Бейонсе стало первым для французского модного дома взаимодействием людей с африканскими корнями и синтезом их творческих взглядов.