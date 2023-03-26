28-летняя Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике

«Купальник похож на памперс», «Вы очень похудели, а такой фигуристой были», «Фигура худая, женственности нет», «Как ты рожаешь и остаешься такой худенькой?», «Купальник портит вашу фигуру», «Фигура просто отвал башки. Огонь», «Красотка», «Фигура клевая. Живота совсем нет, а родила троих. Отлично выглядите», «Настя стройняшка, ничего лишнего», «И купальник симпатичный, и фигура то, что надо», «Вы самая лучшая и красивая девушка», — написали поклонники модели.