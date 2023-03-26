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44 минуты назад

28-летняя Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике

Мослента

Фигуру в купальнике показала жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, 28-летняя модель Анастасия Костенко. Она опубликовала видео, снятое на Мальдивах, в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

28-летняя Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике
Фото: МослентаМослента

В ролике Костенко снялась со своим мужем Дмитрием. Они стояли по колено в воде. Девушка позировала в раздельном купальнике белого цвета, а спортсмен — в черных плавках.

«Купальник похож на памперс», «Вы очень похудели, а такой фигуристой были», «Фигура худая, женственности нет», «Как ты рожаешь и остаешься такой худенькой?», «Купальник портит вашу фигуру», «Фигура просто отвал башки. Огонь», «Красотка», «Фигура клевая. Живота совсем нет, а родила троих. Отлично выглядите», «Настя стройняшка, ничего лишнего», «И купальник симпатичный, и фигура то, что надо», «Вы самая лучшая и красивая девушка», — написали поклонники модели.

Мода,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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