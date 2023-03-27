Платье подруги невесты высмеяли из-за сходства с сорочкой

«Я не знаю, что за дресс-код будет на свадьбе, но это платье кажется слишком коротким», «Лучше быть немного переодетой, чем немного недоодетой», «Учитывая сочетание длины и материала платья, то это больше похоже на пижаму», — высказывались они.