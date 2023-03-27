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Платье подруги невесты высмеяли из-за сходства с сорочкой

Платье подруги невесты высмеяли в сети из-за сходства с ночной сорочкой. Соответствующая публикация появилась на платформе Reddit.

Платье подруги невесты высмеяли из-за сходства с сорочкой
© Lenta.ru

Анонимная пользовательница сети, проживающая в США, разместила скриншот из каталога интернет-магазина модного бренда Altard State, на котором запечатлена полная модель в мини-платье розового цвета. На размещенном фото видно, что данное изделие выполнено из шелковой ткани. В описании к посту автор отметила, что собирается надеть его на свадьбу, которая состоится весной.

Комментаторы, в свою очередь, заявили, что платье совершенно не подходит для свадьбы.

«Я не знаю, что за дресс-код будет на свадьбе, но это платье кажется слишком коротким», «Лучше быть немного переодетой, чем немного недоодетой», «Учитывая сочетание длины и материала платья, то это больше похоже на пижаму», — высказывались они.

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