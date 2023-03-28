Мать блогерши примерила ее откровенный наряд и восхитила подписчиков

Мать блогерши Барбариты (фамилия неизвестна) примерила откровенный наряд дочери и восхитила ее подписчиков в сети. Соответствующие кадры появились в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши, который насчитывает более трех миллионов подписчиков.

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Сначала на размещенных кадрах женщина предстала в красной клетчатой рубашке с детским принтом, а также коричневых брюках с большими карманами. Помимо этого, волосы родительницы юзерши были собраны в небрежный хвост. «Перевоплощаю маму в себя», — подписала ролик Барбарита.

Затем мать инфлюэнсерши продемонстрировала результат трансформации. Так, в опубликованном видео она надела зауженные джинсы на низкой посадке и короткий топ, полностью обнажающий ее спину. Свой образ героиня публикации дополнила блестящей сумкой на коротком ремешке. Кроме того, женщина распустила волосы и завила их в мелкие кудри.

Зрители оценили внешний вид родственницы Барбариты в комментариях под постом. «О мой бог», «Как только я увидел ее, я понял, что она лучшая», «У меня отпала челюсть», — написали они.