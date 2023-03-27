Стилист раскрыл способ носить откровенные наряды

Специалист рассказал, что многие знаменитости появляются на красных дорожках в оголяющих спину и плечи нарядах, чтобы привлечь внимание публики и подчеркнуть свою элегантность и женственность.

Однако Очилов посоветовал читательницам портала в своих образах обнажать только одну часть тела. «Если открываете максимально, к примеру, спину — то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину», — объяснил он.