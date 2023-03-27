Стилист раскрыл способ носить откровенные наряды

Стилист Анвар Очилов раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.
Специалист рассказал, что многие знаменитости появляются на красных дорожках в оголяющих спину и плечи нарядах, чтобы привлечь внимание публики и подчеркнуть свою элегантность и женственность.
Однако Очилов посоветовал читательницам портала в своих образах обнажать только одну часть тела. «Если открываете максимально, к примеру, спину — то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину», — объяснил он.
Эксперт заявил, что среди откровенной одежды в моде прозрачные ткани, легкие, летящие платья, креативные вырезы, корсеты, а также крестообразный крой в зоне декольте.
«Но, чтобы самовыражаться обнажаясь, нужно иметь чувство стиля, меры, вкус», — заключил собеседник издания.