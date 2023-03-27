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2 часа назад

Стилист раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенные наряды

Lenta.ruиещё 2

Стилист Анвар Очилов раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Стилист раскрыл способ носить откровенные наряды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказал, что многие знаменитости появляются на красных дорожках в оголяющих спину и плечи нарядах, чтобы привлечь внимание публики и подчеркнуть свою элегантность и женственность.

Однако Очилов посоветовал читательницам портала в своих образах обнажать только одну часть тела. «Если открываете максимально, к примеру, спину — то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину», — объяснил он.

Эксперт заявил, что среди откровенной одежды в моде прозрачные ткани, легкие, летящие платья, креативные вырезы, корсеты, а также крестообразный крой в зоне декольте.

«Но, чтобы самовыражаться обнажаясь, нужно иметь чувство стиля, меры, вкус», — заключил собеседник издания.

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