Стилист назвал новые модные тренды в одежде

В наше время угнаться за новыми трендами сложно, однако возможно. В своем Telegram-канале российский стилист Александр Рогов перечислил три главные фэшн-тренда нового сезона.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Модный эксперт рекомендует приобрести одежду с "гороховым" принтом. По его словам, такие коллекции выпустили бренды Balmain, Miu Miu и Valentino.

Также он подчеркнул, что популярность набирают в качестве аксессуара к женским образам галстуки и большие банты на нарядах. Их можно найти на полках магазинов Balenciaga, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Dior и Valentino.