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3 часа назад

Стилист Рогов назвал новые модные тренды в одежде

Катерина Саломе

В наше время угнаться за новыми трендами сложно, однако возможно. В своем Telegram-канале российский стилист Александр Рогов перечислил три главные фэшн-тренда нового сезона.

Стилист назвал новые модные тренды в одежде
Фото: unsplash.comunsplash.com

Модный эксперт рекомендует приобрести одежду с "гороховым" принтом. По его словам, такие коллекции выпустили бренды Balmain, Miu Miu и Valentino.

Самое модное сочетание в одежде

Также он подчеркнул, что популярность набирают в качестве аксессуара к женским образам галстуки и большие банты на нарядах. Их можно найти на полках магазинов Balenciaga, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Dior и Valentino.

Ранее мы писали о том, что стилист назвал самую модную обувь весны.

Мода,Александр Рогов,
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