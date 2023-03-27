Вещи, которые испортят даже идеальную фигуру

Даже не несите их в примерочную.
Естественно, мы опираемся на собственный вкус во время очередного шопинга, и все же стилисты ежегодно составляют топы вещей, которые в принципе не идут никому.
Мы решили собрать собственный гайд по неподходящим практически любой фигуре предметам гардероба, чтобы облегчить ваш следующий поход по любимым бутикам.
Многие стилисты рекомендуют подчеркивающие достоинства фигуры платья, и все же при выборе облегающих фасонов необходимо проявить максимальную осторожность. Никогда не приобретайте вещь, если не можете ее примерить — на вашей фигуре она может смотреться не так эффектно, как на манекене. Если вам невероятно понравилось узкое платье, убедитесь, что материал качественный, на платье хорошие швы и сам материал довольно плотный, так как слишком тонкая ткань подчеркнет все, что вы так хотели скрыть.
Платья асимметричного кроя были невероятно популярны каких-то десять лет назад, но стоит признаться честно — мало кому они вообще шли. Стилисты уверяют, что девушкам, которые не могут похвастаться очень длинными ногами, от таких юбок и платьев стоит в целом отказаться. Все дело в том, что такой крой режет фигуру и делает ноги визуально короче. В области бедер вы придадите себе еще больше объема, что актуально для пышных девушек.
Еще один тренд конца нулевых — блузки и топы с баской. Да, в какой-то момент это был интересный стильный ход, но только лишь до момента, пока большинство девушек не осознали, насколько такой фасон портит фигуру. Если у вас пышные бедра и есть чем похвастаться выше талии, баска может стать большой проблемой, добавив визуально как минимум 5 см там, где не нужно.