Русская модель снялась для обложки Harper's Bazaar

Российская модель Анна Вьялицына из Нижнего Новгорода украсила обложку греческой версии журнала Harper's Bazaar.

Фото: Соцсети Соцсети

37-летняя Анна Вьялицина, известная в модельном бизнесе, как Anne V, стала героиней апрельского номера Harper's Bazaar, темой которого стала простая элегантность.

На обложке модель позирует в белом платье с полупрозрачным верхом и узорами на груди.

Газета.Ru

Анна Вьялицина попала в модельный бизнес после того, как после окончания школы уехала из родного Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, где ее заметили представители иностранных модельных агентств.

За свою карьеру Анна принимала участие в показах таких брендов, как Alexander McQueen, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Dior, Victoria`s Secret и других.