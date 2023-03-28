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2 часа назад

Русская модель снялась для обложки Harper's Bazaar

Газета.Ruиещё 2

Российская модель Анна Вьялицына из Нижнего Новгорода украсила обложку греческой версии журнала Harper's Bazaar.

Русская модель снялась для обложки Harper's Bazaar
Фото: СоцсетиСоцсети

37-летняя Анна Вьялицина, известная в модельном бизнесе, как Anne V, стала героиней апрельского номера Harper's Bazaar, темой которого стала простая элегантность.

На обложке модель позирует в белом платье с полупрозрачным верхом и узорами на груди.

Газета.Ru

Анна Вьялицина попала в модельный бизнес после того, как после окончания школы уехала из родного Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, где ее заметили представители иностранных модельных агентств.

За свою карьеру Анна принимала участие в показах таких брендов, как Alexander McQueen, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Dior, Victoria`s Secret и других.

С 2010 по 2012 год Анна встречалась с фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином. Девушке также приписывали романы с голливудскими актерами, в том числе, с Мэттом Харви и Леонардо Ди Каприо.

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