Русская модель снялась для обложки Harper's Bazaar

Российская модель Анна Вьялицына из Нижнего Новгорода украсила обложку греческой версии журнала Harper's Bazaar.
37-летняя Анна Вьялицина, известная в модельном бизнесе, как Anne V, стала героиней апрельского номера Harper's Bazaar, темой которого стала простая элегантность.
На обложке модель позирует в белом платье с полупрозрачным верхом и узорами на груди.
Анна Вьялицина попала в модельный бизнес после того, как после окончания школы уехала из родного Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, где ее заметили представители иностранных модельных агентств.
За свою карьеру Анна принимала участие в показах таких брендов, как Alexander McQueen, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Dior, Victoria`s Secret и других.
С 2010 по 2012 год Анна встречалась с фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином. Девушке также приписывали романы с голливудскими актерами, в том числе, с Мэттом Харви и Леонардо Ди Каприо.