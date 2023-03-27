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1 час назад

5 красивых плащей необычных цветов на весну

runews24.ru

Весной не обязательно носить плащи привычных и простых цветов – чёрного, бежевого, серого и так далее. Стилисты предлагают обратить внимание на зелёные и бордовые оттенки.

5 красивых плащей необычных цветов на весну
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы thevoicemag.ru рекомендуют присмотреться к розовому плащу, как у Дуа Липы. Это не яркая фуксия, но барби-розовый цвет.

Также стоит носить весной плащ травяного оттенка. Для этого времени года подобная палитра идеальна.

Ещё один вариант – плащ в цвете фисташки. Этот оттенок более мягкий и приглушённый. Он отлично сочетается с бежевыми и сливочными вещами.

Также стоит присмотреться к благородному бордовому. Тёмный винный цвет – это красиво, но он подчёркивает синяки под глазами и создаёт на лице эффект «болезненной синевы».

Чтобы такого не было, лучше выбирать более розоватый оттенок.

Ещё один тренд – это плащ в цвете металлик. Стоит обратить внимание на серебристые вещи.

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