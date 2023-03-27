Стилист назвала отталкивающие окружающих модные привычки

Имидж-стилист Лирия Холдина назвала россиянкам модные привычки, которые отталкивают окружающих. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.
В первую очередь специалист призвала не злоупотреблять логотипами брендов на одежде.
«Обилие подделок, зачастую отличающихся повсеместным наличием "фирменных ярлычков", еще больше обесценивает их значимость и ставит под сомнение оригинальность образа и ваш вкус», — отметила она.
Также эксперт заявила о том, что многие девушки забывают про чувство меры в одежде. По ее словам, на данный момент в моде преобладает интеллектуальная сексуальность, а не вульгарность и откровенность.
Кроме того, Холдина порекомендовала не перегружать образы деталями. Из-за обилия на одежде принтов, аксессуаров и сложных элементов кроя легко можно потеряться, пояснила собеседница издания.
В заключение стилист посоветовала не бояться самовыражаться и не перебарщивать с вещами размера oversize.
«Oversize смотрится актуально и эффектно, когда за ним угадывается контур и форма вещи, поэтому, если вы чувствуете себя комфортно в расслабленных образах, уделяйте внимание качеству кроя и фактуре — они помогут соблюсти баланс и не утонуть в слоях и чрезмерных объемах», — уточнила она.