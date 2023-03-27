Стилист назвала отталкивающие окружающих модные привычки

«Oversize смотрится актуально и эффектно, когда за ним угадывается контур и форма вещи, поэтому, если вы чувствуете себя комфортно в расслабленных образах, уделяйте внимание качеству кроя и фактуре — они помогут соблюсти баланс и не утонуть в слоях и чрезмерных объемах», — уточнила она.