Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

Креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам предмет гардероба, который вернулся в моду из 2000-х годов. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией. В частности, все чаще в список самых продаваемых вещей попадают модели брюк свободного силуэта, а именно широкие wide leg и парашюты — гиперобъемные штаны из денима с вытачками на коленях.

Помимо этого, актуальными остаются джинсы-карго с крупными накладными карманами, дополненными контрастной строчкой и клапанами с металлической фурнитурой, отметили эксперты.