Какие женские головные уборы будут актуальными на осень-зиму

В прохладный сезон становится актуальным дополнение стильных образов оригинальными аксессуарами. Дизайнеры, создавая коллекции на осень-зиму 2023-2024 года, представили разнообразные женские головные уборы.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Любая девушка сможет подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от выбранной стилистики образа. Вещи предлагаются в подчёркнуто элегантном или дерзком молодёжном исполнении.

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Модные головные уборы

Дизайнеры провели смелые эксперименты при создании моделей, прибегая к подбору различных материалов, фактуры и расцветок. Составить представление об актуальных новинках помогут фото стильных образов. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие фасоны головных уборов: Хитом сезона становятся утеплённые панамы, изготовленные из болоньевой ткани, кожи, выполненные в меховом варианте. Встречается гладкая или стёганая структура, зачастую при оформлении используется отделка из полосок ворса. Головной убор можно сочетать с верхней одеждой в любой стилистике: с дублёнками, пуховиками, дутыми куртками, классическими пальто.

Берет привнесёт в образ нотки французского шика. Вещи изготавливают из уютного кашемира, матовой или лакированной кожи, роскошной бархатистой ткани, в вязаном варианте. Оригинальность придаст украшение берета атласным бантом сзади или вуалью в передней части.

Для создания дерзкого молодёжного лука незаменимы разнообразные кепки. Дизайнеры представили модели с мягким или жёстким верхом. Для изготовления изделия применяется велюр, кашемир, вельвет, кожа, хорошо держащий форму фетр.

Для создания стильного элегантного лука станет находкой шляпа. Модели предлагаются с узкими полями и высокими тульями. Другой вариант – широкополая шляпа, края которой мягко приспущены книзу. Беспроигрышной будет комбинация головного убора с кашемировыми, шерстяными, меховыми и стёгаными пальто.

Универсальным решением для создания повседневного образа станет шапка бини. Модель характеризуется плотным прилеганием по голове, может выполняться с помощью однородной вязки или узора «английская резинка». Допустимо сочетание как с элегантными пальто, так и с пуховиками оверсайз.

Новинкой сезон стали фуражки, напоминающие кепи, но характеризующейся жёсткой формой и твёрдым широким козырьком. Изделия предлагаются в однотонном или принтованном варианте, украшаются цепочками, надписями, молнии в передней части.

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Романтичные нотки в образ привнесёт дополнение платками или косынками, изготовленными из шёлка. Вещь носят, завязав её на затылке или под подбородком. Допускается комбинация с другими головными уборами, к примеру, со шляпой.

Актуальным трендом стол головной убор, известный под названием «чалма». Изделие выполнено наподобие тюрбана, придаёт образу загадочные и женственные нотки. Вещь выполняется в вязаном или тканевом варианте, допускается декорирование крупной брошью в передней части или стразами, бусинами, размещёнными по всей поверхности.

Бейсболка с удлинённым козырьком перестала ассоциироваться исключительно со спортивным стилем. Головной убор имеет широкий спектр применения, его допускается сочетать не только с пуховиками или дутыми куртками, но и пальто классического покроя.

В тренде меховой головной убор, выполненный из натурального или экомеха. В подобном исполнении встречаются панамы, шапки-ушанки, кепки, береты.

Трендом считается шапка крупной или средней вязки, украшенная помпоном. Последний предлагается в шерстяном или меховом варианте, зачастую размещается на макушке, выступая акцентной деталью.

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Для воплощения молодёжного лука подойдёт шапка-чулок, характеризующаяся удлинённой макушкой. Зачастую модель дополняется широким отворотом, может украшаться надписью или логотипом в передней части.

Шапка-ушанка незаменима для холодной морозной погоды. Дизайнеры предлагают фасоны в вязаном или меховом исполнении. Оригинальности головному убору придаёт украшение помпонами, расположенными внизу ушей и на макушке. Допускается комбинирование материалов, когда верхняя часть ушанки делается вязаной или замшевой, а внутри применяется отделка кожей или мехом.

Для ранней осени станет находкой модель, сделанная наподобие кепи, но характеризующаяся отсутствием верхней части. Изделие представляет собой широкую полоску, дополненную козырьком. Вещь незаменима в случае, когда нужно защитить уши от холода, но при этом сохранить красивую высокую причёску.

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Юные модницы при воплощении молодёжного оригинального лука оценят модель, известную как шапка-кошка. Изделие характеризуется наличием своеобразных ушек в верхней части. Детали выполняются в цельнокроеном варианте или пришиваются отдельно в виде шерстяных либо меховых помпонов. Ушки могут украшать шапочки бини, головные уборы крупной вязки, кепки с козырьками.

Повышенной функциональностью наделена модель, выполняющая одновременно функцию головного убора и шарфа. Это вязаный капор, который я плотно прилегает к голове и прикрывает шею. В тёплую погоду головной убор допускается приспустить книзу, оставив причёску открытой.

При желании максимально защититься от холода станет находкой определённый фасон. Это головной убор, известный под названием «балаклава», сделанный с учётом того, чтобы прикрывать нижнюю часть лица. Повысит функциональность вещи дополнение молнией, которую можно при необходимости расстегнуть. В этом случае балаклава будет напоминать другую модель – капор.

Подведем итог