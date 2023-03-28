Васильев назвал визуально старящие цвета в одежде

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал цвета в одежде, которые визуально старят. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

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Так, специалист призвал избегать, особенно весной, оливковых, земляных и бледных оттенков. По его мнению, подобная гамма придает лицу нездоровый вид, подчеркивая темные круги под глазами.

В связи с этим Васильев посоветовал присмотреться к более нежным тонам.

«Отдавайте предпочтение персиковым и другим нежным тонам в портретной зоне. Это не только добавит цветущей весны в гардероб, но и уберет несколько лет, визуально придав вашей коже лица свежесть», — пояснил собеседник издания.