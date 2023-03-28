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1 час назад

Боксерские перчатки Louis Vuitton можно приобрести за $15 000

Газета.Ru

Боксерские перчатки Louis Vuitton с инициалами дизайнера Карла Лагерфельда продаются в лос-анджелесском комиссионном магазине Justin Reed. Об этом пишет Hypebeast.

Боксерские перчатки Louis Vuitton можно приобрести за $15 000
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пара боксерских перчаток с монограммой LV в классической коричнево-оранжевой кожаной расцветке выставлены на продажу вместе с тренировочным ковриком, на котором изображена серия шагов, пронумерованных от 1 до 12 и украшенных эмблемами дома моды, пыльником с монограммой инициалов K.L покойного Карла Лагерфельда и кожаным чехлом.

В описании товара указано, что боксерские перчатки были произведены в 2014 году и имеют необходимые сертификаты подлинности.

Доподлинно неизвестно, владел ли Лагерфельд этим аксессуаром.

Перчатки и футляр находятся в отличном состоянии и продаются в магазине Justin Reed по цене в $15 тыс.

Мода,Карл Лагерфельд,Louis Vuitton,
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