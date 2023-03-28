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58 минут назад

Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе

Газета.Ru

Бренд Adidas прекратил сотрудничество с певицей Бейонсе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Немецкий бренд спортивной одежды в последнее время рвет уже второй контракт с крупной звездой - недавно он перестал сотрудничать с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний последнего.

Adidas подписал соглашение с Бейонсе в апреле 2019, совместно бренд и певица должны были работать над ее брендом Ivy Park.

По данным WSJ, продажи линейки оказались слишком низкими.

Первым о возможном разрыве контракта сообщило издание Hollywood Reporter. Причиной в публикации указали неразрешимые творческие противоречия.

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