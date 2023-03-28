Бренд Mur создает одежду и аксессуары из советских тканей

Аня Дружинина и её марка Mur переосмысливают советские ткани в новом прочтении.

Фото: Mur Mur

Аню Дружинину всегда восхищали такие материалы. В СССР созданием тканей занимались целые государственные институты, при этом над принтами работали художники.

Аня начала собирать коллекцию таких материалов из отрезов и рулонов, которые ей подарили друзья. Им ткани достались от мам и бабушек.

Также материалы сохранились у бывших сотрудников легендарного Дома мод на Петроградской стороне. Например, бабушка мужа Ани работала в такой организации швеёй, пишет marieclaire.ru

Кроме того, Аня нашла некоторые материалы на «Авито» и на блошином рынке на Уделке, что-то заказывали партиями из Владимира.

Также Аня отыскала в Петербурге женщину, которая коллекционирует русские ткани около 30 лет.

Бренд Mur работает в основном с хлопком в цветочек. В коллекциях есть одежда сверхактуальных силуэтов.

Например, из винтажной шёлковой саржи Аня шьёт кроп-топы и широкие брюки на завязках, а также чувственные платья с вырезом до бедра.

Из хлопка в цветочек создаются шорты на кулисках и мини-платья.

Часть вещей сделаны в единственном экземпляре. Некоторые изготавливаются только на заказ.