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29 минут назад

5 оттенков, которые нужно исключить из гардероба

Super.ru

Порой сочетать можно даже несочетаемое: как Ирина Шейкспортивные носки с босоножками на шпильке.

5 оттенков, которые нужно исключить из гардероба
Фото: Super.ruSuper.ru

Но если вы не уверены в своих навыках стилиста, советуем прибегать к следующим цветам в гардеробе с крайней осторожностью.

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Запоминайте.

Серый меланж

Чаще всего из этого материала шьют домашний трикотаж, и это единственный вид светло-серой одежды, к которому у стилистов нет претензий. Серый меланж любой вещи придаст «бедненький» вид — образ получится невыразительным и блеклым. Похоже, выражение «серая мышь» подразумевает как раз нечто такое. Меланж сгодится для домашнего комплекта и нижнего белья, а, скажем, офисный пиджак такой расцветки все равно будет напоминать расслабленную пижаму.

Ярко-зеленый

Главная опасность зеленого — соответствующие блики на лице. Нездоровый оттенок кожи может быть особенно заметен в солнечные дни, лицу зелень придаст болезненный вид. В одежде ярко-зеленый практически не используется и никому не идет. Недаром в кинопродакшене именно на гринскрине снимают те сцены, где предстоит вырезать фон. Даже рыжим лучше обратить внимание на изумрудный и другие приглушенные оттенки — они всегда уместны и выглядят благородно.

Розовый

Ярко-розовый был и остается «легкомысленным» и сделает из вас барби в любом возрасте. Уверены, что такой эффект вам на руку? Носите на здоровье. Но, откровенно говоря, мало на ком розовый смотрится гармонично. К счастью, существует множество популярных его оттенков, которые можно носить без риска. Например, фуксия, лососевый и королевский розовый.

Хаки

Болотный, хаки, темно-оливковый — разные цвета, но суть у них одна. Все они сложные, «грязные», получаются в результате смешения разных оттенков. Поэтому относиться к ним в гардеробе нужно с осторожностью — некоторым людям эти цвета и вовсе кажутся отталкивающими. Наиболее уместны они в одежде в стиле милитари. А, к примеру, вечернее платье цвета хаки с большой долей вероятности превратит вас в большое невнятное пятно.

Бордовый

Благородный, глубокий оттенок алого цвета, безусловно, имеет право на существование в гардеробе. Но не стоит забывать, цвет бордо старит, а потому им не стоит увлекаться после сорока. В большом количестве бордовый, при всей торжественности, воспринимается тяжелым. Сборка ткани винного цвета визуально добавит вам лишних килограмм, но бордовая сумочка, в свою очередь, легко станет элегантной деталью образа.

Мода,Ирина Шейк,
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