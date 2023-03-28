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58 минут назад

Бренд Balenciaga выпустил атласные балетки для мужчин за $925

Газета.Ru

Французский бренд Balenciaga начал продавать атласные балетки для мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Бренд Balenciaga выпустил атласные балетки для мужчин за $925
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Балетки из атласа с маленьким бантом на мыске из новой мужской весенне-летней коллекции бренда получили название Leopold Ballerina. Модель представлена в трех оттенках: черном, бежевом и голубом. Стоимость одной пары на официальном сайте Balenciaga составляет $925 (около 70 тысяч рублей).

В начале 2023 года бренд столкнулся с осуждением общественности из-за рекламной кампании, в которой публика увидела пропаганду педофилии. Бренд и его креативный директор Демна Гвасалия уже не раз приносили свои извинения.

Мода,Демна Гвасалия,
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