Бренд Balenciaga выпустил атласные балетки для мужчин за $925

Французский бренд Balenciaga начал продавать атласные балетки для мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

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Балетки из атласа с маленьким бантом на мыске из новой мужской весенне-летней коллекции бренда получили название Leopold Ballerina. Модель представлена в трех оттенках: черном, бежевом и голубом. Стоимость одной пары на официальном сайте Balenciaga составляет $925 (около 70 тысяч рублей).