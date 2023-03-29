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32 минуты назад

4 психологические причины купить мини-юбку — вы не ожидаете таких перемен!

WomanHit.ru

Решиться на мини-юбку бывает не так просто, если женщине уже далеко за 30. Психологи же настаивают, что хотя бы одна мини-юбка в вашем гардеробе способна если не изменить вашу жизнь, то уж точно отлично повлиять на ваше настроение. А как и почему это происходит, мы расскажем в нашем материале.

4 психологические причины купить мини-юбку
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Люди не смогут удержаться от комплиментов

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Согласны, короткая юбка — всегда вызов. Прежде всего, это вызов самой себе. Ваши знакомые с большой вероятностью будут удивлены, если вы выйдете в мини, если до этого вас знали как поклонницу исключительно брюк и джинсов. Первая реакция большинства — комплимент вашей смелости. Если вы подпитываетесь от внимания со стороны других, попробуйте разбавить свой весенний гардероб стильной мини-юбкой. Вы будете в приятном шоке от количества комплиментов, которые получите в свой адрес, особенно от мужчин, так как современная мода на оверсайз совсем не дает сильному полу лишний раз восхититься женственностью.

Мужчина на романтической встрече будет в восторге

Как мы уже говорили, мужчины все реже сталкиваются с женщинами, которые придерживаются женственного стиля. С одной стороны, женщине гораздо удобнее выйти в свободных брюках и кедах, однако полный отказ от женственной одежды лишает женщину ее естественной энергии, которую так от нее ждет мужчина. Если вы отправляетесь на свидание, сделайте выбор в пользу юбки и хотя бы невысокого каблука. Если вы пока не можете решиться на мини, приобретите юбку-карандаш трендовой длины, которая подчеркнет ваши «достоинства», но при этом не будет вызывать у вас психологический дискомфорт.

Подруги возьмут с вас пример

Вспомните, как часто вы вдохновлялись опытом своих близких друзей или значимых для вас людей. Ваши друзья также смотрят на вас и берут пример, даже если вы об этом и не подозреваете. Во-первых, вы выслушаете множество приятных слов в отношении своего выбора образа, а во-вторых, будьте готовы, что в вашей женской компании будет больше девушек, которые будут демонстрировать красоту ног подобным образом. Всегда приятно осознавать, что ты можешь подтолкнуть другого человека к самовыражению. Еще один плюс к повышению самооценки.

Вы сможете развить женственность

В современном мире, когда женщине приходится работать сразу за двоих, воспитывать детей без помощи мужа и решать множество личных и бытовых проблем, оставаться женственной очень непросто. Психологи рекомендуют начать путь к истинной себе через обновление гардероба. В первую очередь, приобретите несколько юбок разных фасонов, в том числе и трендовую мини. И дело вовсе не во впечатлении, которое вы будете производить на окружающих, юбка требует подбора остальных элементов одежды, особенно стоит уделить внимание обуви. Юбка заставит вас изменить походку, держаться ровно и в целом зарядит энергией, которую вы не сможете получить в привычных брюках.

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