4 психологические причины купить мини-юбку

Решиться на мини-юбку бывает не так просто, если женщине уже далеко за 30. Психологи же настаивают, что хотя бы одна мини-юбка в вашем гардеробе способна если не изменить вашу жизнь, то уж точно отлично повлиять на ваше настроение. А как и почему это происходит, мы расскажем в нашем материале.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Люди не смогут удержаться от комплиментов

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Согласны, короткая юбка — всегда вызов. Прежде всего, это вызов самой себе. Ваши знакомые с большой вероятностью будут удивлены, если вы выйдете в мини, если до этого вас знали как поклонницу исключительно брюк и джинсов. Первая реакция большинства — комплимент вашей смелости. Если вы подпитываетесь от внимания со стороны других, попробуйте разбавить свой весенний гардероб стильной мини-юбкой. Вы будете в приятном шоке от количества комплиментов, которые получите в свой адрес, особенно от мужчин, так как современная мода на оверсайз совсем не дает сильному полу лишний раз восхититься женственностью.

Мужчина на романтической встрече будет в восторге

Как мы уже говорили, мужчины все реже сталкиваются с женщинами, которые придерживаются женственного стиля. С одной стороны, женщине гораздо удобнее выйти в свободных брюках и кедах, однако полный отказ от женственной одежды лишает женщину ее естественной энергии, которую так от нее ждет мужчина. Если вы отправляетесь на свидание, сделайте выбор в пользу юбки и хотя бы невысокого каблука. Если вы пока не можете решиться на мини, приобретите юбку-карандаш трендовой длины, которая подчеркнет ваши «достоинства», но при этом не будет вызывать у вас психологический дискомфорт.

Подруги возьмут с вас пример

Вспомните, как часто вы вдохновлялись опытом своих близких друзей или значимых для вас людей. Ваши друзья также смотрят на вас и берут пример, даже если вы об этом и не подозреваете. Во-первых, вы выслушаете множество приятных слов в отношении своего выбора образа, а во-вторых, будьте готовы, что в вашей женской компании будет больше девушек, которые будут демонстрировать красоту ног подобным образом. Всегда приятно осознавать, что ты можешь подтолкнуть другого человека к самовыражению. Еще один плюс к повышению самооценки.

Вы сможете развить женственность