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2 часа назад

Кендалл Дженнер снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Lenta.ru

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенном образе без нижнего белья для модного бренда одежды FRWD.

Кендалл Дженнер снялась в прозрачном платье без нижнего белья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией фото, на которых она позирует в прозрачном платье белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что ткань изделия просвечивает обнаженную грудь манекенщицы. Также ее образ дополняют лакированные сапоги с высоким голенищем черного цвета.

Lenta.ru

Известно, что съемкой руководила украинский фотограф Юлия Горбаченко.

Мода,Кендалл Дженнер,
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