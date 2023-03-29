Кендалл Дженнер снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией фото, на которых она позирует в прозрачном платье белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что ткань изделия просвечивает обнаженную грудь манекенщицы. Также ее образ дополняют лакированные сапоги с высоким голенищем черного цвета.