Как подобрать наряд для вечеринки

Чтобы не выглядеть на особом мероприятии как новогодняя елка и соответствовать актуальным трендам, необходимо соблюдать несколько важных моментов в подборе образа. Их в беседе с «ФедералПресс» перечислила профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Первое – наряд должен обязательно соответствовать дресс-коду, времени суток и тематике вечеринки. Также важно правильно сочетать в образе фактуры, цвета и стили. Соблюдать пропорции и правильно расставлять акценты», – объяснила стилист.

По словам Граковой, часто девушки надевают несколько вещей одного оттенка – например, туфли идут строго в тон пиджака. Это абсолютный антитренд, считает собеседница.

В идеале, если в образе есть вещи одного цвета, но должна быть разница в оттенках. Тогда наряд будет стильным и современным.

Важно не переборщить с аксессуарами, добавила эксперт. К их выбору нужно подходить очень аккуратно. И если у девушки совершенно нет понимания, как это делать, то «лучше недоделать, чем переборщить».