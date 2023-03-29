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1 час назад

Как подобрать наряд для вечеринки

РИА "ФедералПресс"

Чтобы не выглядеть на особом мероприятии как новогодняя елка и соответствовать актуальным трендам, необходимо соблюдать несколько важных моментов в подборе образа. Их в беседе с «ФедералПресс» перечислила профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

Как подобрать наряд для вечеринки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Первое – наряд должен обязательно соответствовать дресс-коду, времени суток и тематике вечеринки. Также важно правильно сочетать в образе фактуры, цвета и стили. Соблюдать пропорции и правильно расставлять акценты», – объяснила стилист.

По словам Граковой, часто девушки надевают несколько вещей одного оттенка – например, туфли идут строго в тон пиджака. Это абсолютный антитренд, считает собеседница.

В идеале, если в образе есть вещи одного цвета, но должна быть разница в оттенках. Тогда наряд будет стильным и современным.

Важно не переборщить с аксессуарами, добавила эксперт. К их выбору нужно подходить очень аккуратно. И если у девушки совершенно нет понимания, как это делать, то «лучше недоделать, чем переборщить».

«Как говорила Коко Шанель: «Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним», – заключила Гракова.

Мода,Коко Шанель,
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