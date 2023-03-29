8 предметов верхней одежды, которые должны быть у женщины

Куртки, дубленки или шубы из экомеха?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дизайнер Валерия Утушкина рассказала «Вечерней Москве», на что обратить внимание в первую очередь, чтобы быть в тренде этой весной.

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Запоминаем.

Овечья шерсть

Овечья шерсть, а чаще ее имитация, уже давно проглядывалась в коллекциях, и наконец эта тенденция достигла своего пика. Вместо того чтобы служить подкладкой курток и пальто, эта ткань теперь украшает внешнюю сторону самой модной верхней одежды этого сезона.

Кремовые пальто

Это не столько тенденция, сколько наблюдение: кремовые пальто сейчас повсюду, и в наших социальных сетях они появляются чаще, чем когда-либо прежде. Это не самый практичный элемент одежды, но если для вас в приоритете элегантный внешний вид, то это то, что нужно.

Длинные кожаные плащи

Возможно, это связано с тем, что «Матрица» все еще влияет на наши гардеробы после перезагрузки в прошлом году, но есть вероятность, что кожаное пальто возвращается просто потому, что оно очень элегантно. Конечно, существует огромное количество черных вариантов, но в новом сезоне лучше остановиться на светлых тонах.

Подолы макси

Макси-подол в этом сезоне — главная тенденция, которую мы наблюдаем на юбках, платьях, а теперь и на пальто. Выбирайте длинные, шерстяные варианты (любимые сестрами Олсен), в которых любой наряд будет выглядеть дорого.

Плюшевые халаты

Одним из трендов, который сразу же привлек наше внимание фешен-прессы на осенне-зимних подиумах, стали халаты из длинных плюшевых тканей с искусственным мехом, которые, несомненно, придают драматизм и элегантность любому образу. Если вы ищете яркое и одновременно уютное пальто, то это идеальный вариант.

Стеганые куртки и пуховики

Так как ранняя весна у нас довольно прохладная, стеганые пальто и пуховики не будут лишними, к тому же они сейчас в тренде. На подиумах повсеместно наблюдались стеганые одеяния, от мягких пальто как в силуэтах макси, так и кроп, с такими деталями, как большие воротники, пояса и встроенные шарфы, до классических пуховиков разной длины.

Бомбер

Тренд, который можно увидеть на всех подиумах. Этой весной выбирайте вариант с подкладкой больших размеров для дополнительного тепла.

Меховая отделка