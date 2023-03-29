Названа самая модная верхняя одежда на весну

Стилист и дизайнер Валерия Утушкина назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «Вечерняя Москва».

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к вещам из овечьей шерсти, кремовым пальто длины макси и кожаным плащам. По мнению Утушкиной, данные предметы гардероба придают образу элегантность.

Кроме того, эксперт призвала читательниц обратить внимание на плюшевые халаты, стеганые куртки и пуховки.

«На подиумах повсеместно наблюдались стеганые одеяния, от мягких пальто как в силуэтах макси, так и кроп, с такими деталями, как большие воротники, пояса и встроенные шарфы, до классических пуховиков разной длины», — пояснила она.