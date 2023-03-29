Ратаковски снялась в рекламе демократичного польского бренда

Супермодель Эмили Ратаковски стала амбассадором польского бренда Jenny Fairy. Об этом сообщает Daily Mail.
31-летняя Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании новой коллекции сумок и обуви бюджетного польского бренда Jenny Fairy.
Во время фотосессии модель позировала в черном кроп-топе, блестящем кардигане с пушистыми рукавами, черных брюках-клеш, белых кроссовках на массивной подошве и с черно-белой сумкой.
В минувшие выходные Эмили Ратаковски оказалась в центре нового скандала: папарацци засняли модель, когда она страстно целовалась на парковке с музыкантом и бывшим возлюбленным актрисы Оливии Уайлд Гарри Стайлсом.