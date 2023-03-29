$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Ратаковски снялась в рекламе демократичного польского бренда

Газета.Ru

Супермодель Эмили Ратаковски стала амбассадором польского бренда Jenny Fairy. Об этом сообщает Daily Mail.

Ратаковски снялась в рекламе демократичного польского бренда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

31-летняя Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании новой коллекции сумок и обуви бюджетного польского бренда Jenny Fairy.

Во время фотосессии модель позировала в черном кроп-топе, блестящем кардигане с пушистыми рукавами, черных брюках-клеш, белых кроссовках на массивной подошве и с черно-белой сумкой.

Газета.Ru

В минувшие выходные Эмили Ратаковски оказалась в центре нового скандала: папарацци засняли модель, когда она страстно целовалась на парковке с музыкантом и бывшим возлюбленным актрисы Оливии Уайлд Гарри Стайлсом.

Мода,Оливия Уайлд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий