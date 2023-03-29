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46 минут назад

Prada представил плащи для собак за 55 тысяч рублей

Lenta.ru

Итальянский модный дом Prada представил одежду для собак за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте ретейлера.

Prada представил плащи для собак за 55 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о плаще с капюшоном из нейлона, который продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: черном, белом и красном.

Стоимость вещи с логотипом люксовой марки, дизайн которой вдохновлен аналогичными предметами гардероба из мужской и женской коллекции, составляет 580 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).

Отмечается, что наряд для питомцев изготавливается из того же материала, что и культовые сумки Prada в форме багета.

В январе 2022 года бренд Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей. Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой.

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