Prada представил плащи для собак за 55 тысяч рублей

Итальянский модный дом Prada представил одежду для собак за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте ретейлера.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о плаще с капюшоном из нейлона, который продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: черном, белом и красном.

Стоимость вещи с логотипом люксовой марки, дизайн которой вдохновлен аналогичными предметами гардероба из мужской и женской коллекции, составляет 580 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).

Отмечается, что наряд для питомцев изготавливается из того же материала, что и культовые сумки Prada в форме багета.