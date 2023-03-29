Зверев назвал имена новых российских дизайнеров

«Что касается наших дизайнеров, я внимательно изучаю, жду новую звезду. С некоторыми я даже сотрудничаю. Например, Марина Жарова, Сергей Кальнев, Олеся Косоплеткина. Это новые имена. Я не просто о них слышал, я с ними успел поработать. Они стараются свое слово сказать. Это дизайнеры, которые могут взять и сшить, сделать что-то самостоятельно. У нас же многие дизайнеры – это жены обеспеченных людей, которые сами ничего не умеют, только фантазировать», - отметил он.