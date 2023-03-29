$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

«Жду звезду!»: Сергей Зверев назвал имена новых российских дизайнеров

Национальная Служба Новостей

Стилист рассказал, с какими молодыми дизайнерами сам успел успешно посотрудничать.

Зверев назвал имена новых российских дизайнеров
Фото: nsn.fmnsn.fm

Стилист, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН назвал имена перспективных молодых дизайнеров, с которыми он сам успел посотрудничать.

«Что касается наших дизайнеров, я внимательно изучаю, жду новую звезду. С некоторыми я даже сотрудничаю. Например, Марина Жарова, Сергей Кальнев, Олеся Косоплеткина. Это новые имена. Я не просто о них слышал, я с ними успел поработать. Они стараются свое слово сказать. Это дизайнеры, которые могут взять и сшить, сделать что-то самостоятельно. У нас же многие дизайнеры – это жены обеспеченных людей, которые сами ничего не умеют, только фантазировать», - отметил он.

Российские дизайнеры в перспективе могут помочь заполнить освободившиеся «миллионы квадратных метров» в торговых центрах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

Мода,Сергей Зверев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий