Стилист назвала устаревший тренд в вечерних образах

Профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова назвала россиянкам устаревший тренд в вечерних образах. Соответствующий материал появился на сайте издания «ФедералПресс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, специалист рассказала, что многие женщины сочетают несколько вещей одной цветовой гаммы, например туфли строго в тон пиджака. По ее словам, чтобы выглядеть стильно, должна быть разница в оттенках.

Кроме того, Гракова посоветовала при выборе вечернего наряда ориентироваться на дресс-код, тематику и время проведения мероприятия. «Также важно правильно сочетать в образе фактуры, цвета и разный стиль. Соблюдать пропорции и правильно расставлять акценты», — отметила эксперт.